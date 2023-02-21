Хвича — о прозвище Кварадона: я очень рад сравнению с легендой футбола

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал об отношении к прозвищу Кварадона, которое неаполитанские болельщики дали ему в честь легенды клуба Диего Марадоны.
«Поначалу это казалось невероятным, ведь моё имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс. Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то ещё. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» –«Айнтрахт» состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 23:00 мск.
- 21 февраля 2023
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