Президент «Урала»: Ойеволе сказал, что кидал в меня бутылку? Я вообще такого не помню

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова экс-футболиста екатеринбуржцев Адесойе Ойеволе, который ранее в одном из интервью рассказал, как кинул в Иванова бутылки с водой. Футболист говорил: «Захожу в раздевалку, ну Иванов сразу начинает меня пылесосить. Всё как обычно. Но затем он взял упаковку воды и кинул в меня. А я, недолго думая, взял её и швырнул в него обратно!»

«Я не помню, чтобы Ойеволе в меня кидал бутылку. Конечно, не помню. Я‑то, разумеется, могу расстроиться, а он молодой, всё‑таки уважает старших… Так что не думаю, что такое было — может, он просто куда‑то кинул, а не в меня. Но я вообще такого не помню», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Адесойе Ойеволе выступал за «Урал» в период с 2007 по 2015 год.