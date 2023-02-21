Хвича Кварацхелия: родители сыграли очень важную роль в моей карьере

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о роли своих родителей в футбольном воспитании.

«Мой отец (Бадри Кварацхелия) всегда поддерживал меня и с радостью давал советы и подсказки после каждого моего матча. Беседы с ним и его советы очень помогли. Они сыграли важную роль в моём развитии. Но на тренировки меня водила мама. Какой бы ни была погода, она всегда ждала меня до конца занятия. Мои родители сыграли очень важную роль в моей карьере», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.



В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» –«Айнтрахт» состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 23:00 мск.