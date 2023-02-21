Андрей Аршавин считает «Спартак» фаворитом кубкового матча с «Локомотивом»
Поделиться
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.
«Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона. Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там. Ему же нужно набирать форму. Наверное, и новички «Локомотива» помогут своей команде встать на ноги», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48
Партнерский контент