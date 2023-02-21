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Андрей Аршавин считает «Спартак» фаворитом кубкового матча с «Локомотивом»

Андрей Аршавин считает «Спартак» фаворитом кубкового матча с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.

«Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона. Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там. Ему же нужно набирать форму. Наверное, и новички «Локомотива» помогут своей команде встать на ноги», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.

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