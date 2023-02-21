Маричал: был интерес от клубов из Италии и Испании, но предложение «Динамо» было лучшим

Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал раскрыл детали своего перехода в московский клуб. По словам уругвайского футболиста, его трансфер в «Динамо» состоялся буквально за один день. Напомним, Николас перебрался в Россию летом 2022 года из уругвайского «Насьоналя».

«Я был очень удивлён тем, как развивались события, потому что никогда не уезжал из своего чемпионата. Трансфер состоялся чуть ли не за один день.

Тогда шёл чемпионат Уругвая, и мне позвонил агент. Мы встретились, обсудили все детали. Как сейчас помню, что это был четверг. Утром мне сказали, что пришло предложение от «Динамо», а уже вечером я собирал вещи. Через несколько дней был в Москве. Добираться пришлось 30 часов, но для меня это большой опыт.

Не знаю почему, но раньше я никогда не подписывал долгосрочные контракты. Мне понравилось предложение клуба, я захотел здесь играть, поэтому без проблем поставил подпись под соглашением. Был интерес от клубов Италии и Испании, но предложение «Динамо» было лучшим», — приводит слова Маричала «Матч ТВ».