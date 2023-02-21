Зачем Малкому российский паспорт, а «Локомотиву» — Дзюба? ПЛН #27

Представляем 27-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. В РПЛ скоро закроется зимнее трансферное окно, и сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают состоявшиеся переходы и потенциальные сделки. А ещё говорят о возможном отъезде Далера Кузяева в Европу, скором получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов, возвращении Артёма Дзюбы, игре «Спартака» и других важных темах.
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:25 — Малком и Клаудиньо вот-вот получат российские паспорта. Зачем?
4:20 — Кузяев не хочет оставаться в «Зените» и рвётся в Европу. Мы только за
10:30 — Кто может заменить Кузяева в «Зените»? Инсайд Андрея
11:43 — «Зенит» скатался в Иран и проиграл. А ещё вернул наш 2007-й
12:56 — Дзюба и Смольников перешли в «Локо». Чего мы от них ждём?
17:30 — Спор! Всё из-за Дзюбы и «Спартака»!
19:40 — «Локо» Галактионова не впечатляет Андрея
21:16 — Миша в восторге от «Спартака» в товарищеских матчах. Подробный разбор
26:10 — Кейта Бальде — футболист-пощёчина
27:46 — У «Спартака» просто огромный состав
28:25 — Ещё чуть-чуть про Бальде. Он знает, как понравиться
29:50 — Абаскаль очень сильно рискует
33:41 — Новый контракт Абаскаля. Миша не может поверить
34:25 — А помните такого Промеса?
35:12 — Главное опасение насчёт «Спартака»
37:19 — Андрей летал в Турцию к ЦСКА. И столкнулся с диким правилом
38:37 — Фалькао действительно мог приехать?! Андрей разоблачает ЦСКА
40:31 — В ЦСКА появилась толпа детей. А самый главный не играет
41:56 — Прогноз Андрея. Он всё ещё верит в свой клуб
42:49 — Прощаемся
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