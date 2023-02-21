Зачем Малкому российский паспорт, а «Локомотиву» — Дзюба? ПЛН #27

Представляем 27-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. В РПЛ скоро закроется зимнее трансферное окно, и сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают состоявшиеся переходы и потенциальные сделки. А ещё говорят о возможном отъезде Далера Кузяева в Европу, скором получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов, возвращении Артёма Дзюбы, игре «Спартака» и других важных темах.

Аудиоверсия этого выпуска

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:25 — Малком и Клаудиньо вот-вот получат российские паспорта. Зачем?

4:20 — Кузяев не хочет оставаться в «Зените» и рвётся в Европу. Мы только за

10:30 — Кто может заменить Кузяева в «Зените»? Инсайд Андрея

11:43 — «Зенит» скатался в Иран и проиграл. А ещё вернул наш 2007-й

12:56 — Дзюба и Смольников перешли в «Локо». Чего мы от них ждём?

17:30 — Спор! Всё из-за Дзюбы и «Спартака»!

19:40 — «Локо» Галактионова не впечатляет Андрея

21:16 — Миша в восторге от «Спартака» в товарищеских матчах. Подробный разбор

26:10 — Кейта Бальде — футболист-пощёчина

27:46 — У «Спартака» просто огромный состав

28:25 — Ещё чуть-чуть про Бальде. Он знает, как понравиться

29:50 — Абаскаль очень сильно рискует

33:41 — Новый контракт Абаскаля. Миша не может поверить

34:25 — А помните такого Промеса?

35:12 — Главное опасение насчёт «Спартака»

37:19 — Андрей летал в Турцию к ЦСКА. И столкнулся с диким правилом

38:37 — Фалькао действительно мог приехать?! Андрей разоблачает ЦСКА

40:31 — В ЦСКА появилась толпа детей. А самый главный не играет

41:56 — Прогноз Андрея. Он всё ещё верит в свой клуб

42:49 — Прощаемся