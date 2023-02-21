Роман Орещук рассказал, почему «Динамо» никого не купило в зимнее трансферное окно

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, почему бело-голубые в зимнее трансферное окно не приобрели ни одного футболиста.
«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас всё зависит от тренера, у него хороший материал. Лучше для количества никого не покупать, если он не сможет усилить действующий состав. Какой в этом смысл?
Если кого-то покупать, то сильнее, но сейчас европейский рынок закрыт, на азиатском не вижу футболистов сильнее. У «Динамо» всё хорошо. Их состав сформирован под задачу: быть в тройке и выиграть Кубок», — приводит слова функционера Legalbet.
После 17 туров динамовцы занимают четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.
- 21 февраля 2023
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48