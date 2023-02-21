Роман Орещук рассказал, почему «Динамо» никого не купило в зимнее трансферное окно

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, почему бело-голубые в зимнее трансферное окно не приобрели ни одного футболиста.

«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас всё зависит от тренера, у него хороший материал. Лучше для количества никого не покупать, если он не сможет усилить действующий состав. Какой в этом смысл?



Если кого-то покупать, то сильнее, но сейчас европейский рынок закрыт, на азиатском не вижу футболистов сильнее. У «Динамо» всё хорошо. Их состав сформирован под задачу: быть в тройке и выиграть Кубок», — приводит слова функционера Legalbet.

После 17 туров динамовцы занимают четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.