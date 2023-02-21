Матч «Реала» с «Ливерпулем» начнётся с минуты молчания в память об Амансио Амаро

Первый матч «Ливерпуля» и «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о почётном президенте мадридского клуба Амансио Амаро, сообщается на официальном сайте «Реала».
Также сообщается, что футболисты «Королевского клуба» выйдут на поле стадиона «Энфилд» с траурными чёрными повязками в память об Амансио.
Ранее сегодня стало известно о смерти Амансио Амаро на 84‑м году жизни. В составе мадридской команды он девять раз становился чемпионом страны, выиграл Кубок европейских чемпионов, а также трижды становился победителем Кубка Испании. За 14 сезонов в клубе он провёл 471 игру и забил 155 голов. В октябре 2022 года Амансио Амаро сменил Пако Хенто на посту почётного президента «Реала».
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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