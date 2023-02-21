«Резонансный момент». Судья Бобровский — о дважды перебитом пенальти в ворота «Торпедо»

Судья Ян Бобровский, работавший на матче «Торпедо» — «Ростов» (0:1) в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, заявил, что предполагал недовольство и гневные комментарии после дважды перебитого пенальти в ворота чёрно‑белых.

«Это был обычный момент, а такой шум получился из‑за того, что был равный счёт в конце матча. Егор Бабурин при пробитии пенальти дважды выходил с линии. В глубине души как бывший футболист я понимал, что момент очень резонансный. На месте футболистов «Торпедо» я бы тоже отнёсся негативно к этому. Но, как я объяснял им на поле и после матча, пенальти нужно было перебивать. Это не эпизод, о котором можно дискутировать. Есть факт того, что вратарь вышел за линию ворот при исполнении пенальти.



Мой ассистент видел эти моменты и абсолютно верно проинформировал, что Бабурин дважды совершил заступ. Даже если бы он этого не увидел, то вмешался бы VAR, который бы подтвердил нарушение со стороны вратаря. В тот вечер так сложились звёзды, задачку преподнесли нелёгкую. Мне было психологически непросто, но всё, что случается, даёт важный опыт», — сказал Бобровский «Матч ТВ».