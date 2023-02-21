ЦСКА подписал долгосрочный контракт с Арбузовым

Московский ЦСКА подписал долгосрочное соглашение с 19-летним полузащитником Ярославом Арбузовым. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Новое соглашение с российским игроком, который провёл три зимних сбора с основной командой и забил победный гол в товарищеском матче с сербским «Партизаном», рассчитано до окончания сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на год. Арбузов является воспитанником армейцев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 29 очков в 17 турах. В ближайшем матче после возобновления сезона красно-синие сыграют дома с «Краснодаром» в рамках плей-офф Кубка России. Матч состоится в четверг, 23 февраля.