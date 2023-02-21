«Спартак» не пустит журналистов в раздевалку после матча с «Локо» даже в случае победы

Московский «Спартак» не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча Кубка России с «Локомотивом». Красно-белые ответили отказом даже основному вещателю турнира. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Матч ТВ» написал официальное письмо в «Спартак» и «Локомотив» накануне матча плей-офф Кубка России. В нём вещатель попросил об активностях во время или после матча: размещение микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещение раздевалки после игры (в случае победы). В регламенте Кубка часть этих активностей запланированы с поправкой — по согласованию с клубом. «Спартак» не согласовал ни одну из активностей по причине того, что это нарушает процесс управления командой тренерским штабом во время матча, а вот посещение раздевалки клуб считает нецелесообразным только на данной стадии турнира — вероятно, в дальнейшем на этот шаг клуб готов пойти.

Вместе с тем клуб высоко оценил усилия РФС и «Матч ТВ» по поиску новых форматов работы СМИ на матче, а также выказал готовность расширять традиционные формы взаимодействия со СМИ, в частности — активного общения футболистов в микст-зоне.