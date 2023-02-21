Все билеты на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске проданы
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25 февраля на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске состоится матч Фонбет Кубка России Пути регионов. Сыграют местная «Волга» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Все билеты на эту встречу проданы. Об этом сообщает ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» в телеграм-канале. В продажу изначально поступило около 6500 билетов.
Напомним, «Волга» как участница Мелбет Первой лиги изначально начала путь в Фонбет Кубке России в Пути регионов, пройдя стадию группового этапа. «Зенит» как участник группового этапа Пути РПЛ занял третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом».
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак», который в финале турнира обыграл соседей из «Динамо».
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