«Ахмат» подписал контракт с Минкаилом Мацуевым
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Грозненский «Ахмат» подписал контракт с полузащитником Минкаилом Мацуевым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Контракт с Минкаилом подписан до конца сезона-2022/2023. 23-летний футболист начинал заниматься футболом в академии «Рамзан». Затем Мацуев перешёл в академию «Краснодара». После выпуска Минкаил на протяжении трёх сезонов выступал за молодёжную команду «Ахмата». Также он играл за «Краснодар-3» в ПФЛ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, команда набрала 26 очков в 17 матчах. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42 очка). В ближайшем матче после возобновления сезона грозненцы сыграют с «Уфой» в рамках плей-офф Кубка России.
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