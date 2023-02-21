Созин: пауза в РПЛ между половинами сезона очень большая. Всё о морозе говорим

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем возобновлении сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Играть давно надо, пауза в РПЛ между половинами сезона очень большая. Команды после ЧМ начали играть ещё в конце декабря. У нас же февраль заканчивается, а мы все ждём и о морозе говорим. Надо или переходить на «весна-осень» или начинать играть раньше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

17-й тур чемпионата России прошёл с 11 по 13 ноября 2022 года. Две следующие недели команды доигрывали матчи в Фонбет Кубке России, а затем ушли на зимнюю паузу. С завтрашнего дня (22 февраля) возобновятся матчи в Кубке страны, а с 3 по 5 марта пройдёт 18-й тур Российской Премьер-Лиги.