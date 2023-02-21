С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
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Российский футбольный союз (РФС) снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Клуб расплатился с агентами, поэтому РФС снял наложенный 9 февраля запрет.
«Удовлетворить заявление «Рубина» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеева, Такоева, Бакаева и Данилюка против «Рубина».
В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» (Казань) вправе осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
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