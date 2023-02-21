В РФС сообщили, что предложили сборной Ирака провести товарищеский матч в Сочи
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РФС предложил провести товарищеский матч с участием сборных России и Ирака в Сочи.
«РФС получил от Федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
В 2022 году сборная России провела три товарищеский матча. Встреча с Кыргызстаном завершилась победой россиян со счётом 2:1, а матчи с Таджикистаном и Узбекистаном закончились со счётом 0:0. Все три матча были сыграны в гостях.
Сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В марте 2022 года сборная должна была сыграть с Польшей в рамках отбора к мундиалю в Катаре.
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