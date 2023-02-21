«Провалился в бездонную яму». Форвард «Барселоны» Торрес — о тяжёлом отрезке жизни

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вспомнил своё состояние в один из тяжёлых этапов своей жизни.

«Я почувствовал, что будто провалился в бездонную яму. Я никогда так сильно не падал и пообещал Хави, что снова вернусь в прежнюю форму. Мне пришлось пойти к психологу. Обычно я хожу на сеанс один или два раза в неделю. В процессе восстановления мне помогла и моя семья.

Президент Лапорта очень близко общается со всеми футболистами. Все мои товарищи по команде помогали мне. Серхио Бускетс сказал, что я должен быть спокоен и в конце концов это будет вознаграждено», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.