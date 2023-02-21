Нападающий «Барселоны» Торрес — о Хави: этот клуб у него в венах, он выиграл с ним всё

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Хави.

«Хави поздравил меня с хорошим выступлением после матча с «Кадисом». Мы часто разговариваем, но я не из тех футболистов, которые спрашивают, почему они не играют. Мне нравится конкуренция, и она у меня есть. Усман Дембеле проделывает сенсационную работу. Я научился не зацикливаться на цели. Я научился быть счастливым. Справляться с проблемами. У меня были плохие времена, но это была прекрасная возможность узнать себя.

Я восхищаюсь амбициями Хави и мечтами, с которыми он прибыл. «Барселона» находится у него в венах, он выиграл всё с этим клубом», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.