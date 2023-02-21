Тренер «Лейпцига» Розе: хотим смело сыграть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я работаю с отличными парнями, в которых я очень уверен. Мы просто хотим рискнуть и сыграть смело против одной из лучших команд. Конечно, нам не хватает Нкунку и Ольмо, но у нас хорошая глубина состава и есть много других вариантов.

Это будет трудная игра, но всё возможно. Если мы будем держаться вместе как команда, а наши болельщики будут поддерживать нас, то мы сможем добиться многого! Вместе мы сила!» — приводит слова специалиста официальный «твиттер» клуба.

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 22 февраля. Игра начнётся в 23:00 мск. Одновременно с этой встречей будет проходить матч «Интер» — «Порту».