Ферран Торрес — о Гвардиоле: он мог рассказать наперёд о том, что произойдёт
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вспомнил о выступлениях в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.
«Карьера под руководством Хосепа Гвардиолы? Пеп — это один из тех тренеров, которые так много знают о футболе, что могут рассказать вам наперёд о том, что произойдёт. Меня это в нём всегда восхищало.
Покинуть «Манчестер Сити» было нелегко, но в этом смысле мне помогла одна из травм. Я повзрослел, а мой уход из команды был непростым», — приводит слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.
22-летний Ферран Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год.
Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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