Экс-игрок «Динамо» Плиев: Захарян был на грани перехода в «Галатасарай»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев, ранее выступавший за московское «Динамо», отреагировал на сообщения СМИ о том, что 19-летний хавбек москвичей близок к переходу в «Галатасарай».

«Если бы не политическая ситуация, то думаю, что переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом. Всё-таки команда лидирует в своём чемпионате и может попасть в еврокубки. Но, учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он всё обдумал и отказался.

Я с Захаряном виделся вчера, его мнение осталось таким же. Ничего не изменилось, Арсен готовится с «Динамо» к кубковой игре. Если за этот день ничего не поменяется, то он останется игроком бело-голубых. Арсен из-за некоторых моментов уезжать в «Галатасарай» не хочет», — цитирует Плиева Metaratings.ru.