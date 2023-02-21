Экс-игрок «Динамо» Плиев: Захарян был на грани перехода в «Галатасарай»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев, ранее выступавший за московское «Динамо», отреагировал на сообщения СМИ о том, что 19-летний хавбек москвичей близок к переходу в «Галатасарай».
«Если бы не политическая ситуация, то думаю, что переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом. Всё-таки команда лидирует в своём чемпионате и может попасть в еврокубки. Но, учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он всё обдумал и отказался.
Я с Захаряном виделся вчера, его мнение осталось таким же. Ничего не изменилось, Арсен готовится с «Динамо» к кубковой игре. Если за этот день ничего не поменяется, то он останется игроком бело-голубых. Арсен из-за некоторых моментов уезжать в «Галатасарай» не хочет», — цитирует Плиева Metaratings.ru.
- 21 февраля 2023
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54