Тренер «Лейпцига» Розе: когда Холанд видит ворота, он сходит с ума
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«У него сумасшедший менталитет. Когда Холанд видит ворота, он сходит с ума и очень хочет забить. Он значительно прогрессирует и очень хорошо работает на команду», — приводит слова Розе официальный «твиттер» клуба.
«Лейпциг» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 22 февраля. Игра начнётся в 23:00 мск. «Лейпциг» вышел из группы с «Реалом», «Шахтёром» и «Селтиком» со второго места, а «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». Эрлинг Холанд занимает второе место в списке самых дорогих игроков в мире по версии Transfermarkt. Его стоимость оценивается в € 170 млн.
Новость по темеТренер «Лейпцига» Розе: хотим смело сыграть с «Манчестер Сити»
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