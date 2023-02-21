«Айнтрахт» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 21 февраля, состоится матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», франкфуртский «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

В Серии А команда Лучано Спаллетти занимает первое место. Немецкий клуб располагается на шестой строчке в национальном первенстве.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.