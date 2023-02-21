«Айнтрахт» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Поделиться
Сегодня, 21 февраля, состоится матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», франкфуртский «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».
В Серии А команда Лучано Спаллетти занимает первое место. Немецкий клуб располагается на шестой строчке в национальном первенстве.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:16
Партнерский контент