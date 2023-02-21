Павлюченко: противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать. С «Локо» будет бойня!

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
«Понятно, что фаворитом этого матча является «Спартак». Но даже несмотря на то что «Локомотив» находится внизу турнирной таблицы, а «Спартак» на втором месте, шансы на проход у них есть. «Локо» очень хорошо усилился этой зимой, пришло много качественных новичков. Да, до паузы команда выглядела разобранной, но сейчас она значительно обновилась и усилилась. Всё внимание будет направлено именно к железнодорожникам.
Противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать. Будет настоящая бойня, как обычно в дерби это и бывает! Думаю, что Артём будет очень серьёзно настроен. В кубковых матчах всегда бывают непредсказуемые результаты — не стоит об этом забывать», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 21 февраля 2023
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