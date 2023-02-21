Лапорта — о судейском скандале в «Барселоне»: никто не сообщал о начале расследования

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб в ближайшее время соберёт пресс-конференцию, чтобы высказаться о судейском скандале вокруг команды.
«В кратчайшие сроки мы проведём пресс-конференцию, чтобы разъяснить информацию, которой мы располагаем в клубе. Проводится внутреннее расследование. Надеюсь, ещё не поздно. Мы хотим объясниться. Я хочу сделать несколько заявлений о новостях, касающихся технических запросов, которые были сделаны в отношении судей и игроков. Расследование было передано на аутсорсинг, и расследования проводятся внешним юристом.
Ни прокуратура, ни полиция не проинформировали нас о том, что мы находимся в процессе какого-либо расследования», — приводит слова Лапорты Relevo.
Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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