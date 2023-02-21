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«Ещё в 2005-м он не хотел, чтобы Месси играл за «Барсу». Лапорта — о президенте Ла Лиги

«Ещё в 2005-м он не хотел, чтобы Месси играл за «Барсу». Лапорта — о президенте Ла Лиги
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о президенте чемпионата Испании Хавьере Тебасе, который призвал Лапорту уйти в отставку, если он не сумеет разъясниться по судейскому скандалу.

«Я хотел бы сказать, что господин Тебас вновь вышел на первый план. Некоторые уже предупреждали нас, что Тебас, похоже, продвигает кампанию против «Барселоны» и меня. Маска сорвана. Помню, что Тебас — это тот человек, который в своей карьере уже демонстрировал неприязнь к «Барселоне». Ещё в 2005 году он не хотел, чтобы Месси играл за наш клуб. Он не прощает нам то, что мы не подписали соглашение с CVC.

Я не доставлю господину Тебасу удовольствия перестать быть президентом «Барселоны». Любой, кто попытается запятнать историю «Барселоны», получит решительный ответ», — приводит слова Лапорты Relevo.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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