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Тренер «Пари НН» Горлов — о матче со «Звездой»: нельзя недооценивать соперника

Тренер «Пари НН» Горлов — о матче со «Звездой»: нельзя недооценивать соперника
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Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов высказался о предстоящем матче с петербуржской «Звездой» в Фонбет Кубке России.

«В любом турнире надо стараться выигрывать. Сейчас все мысли о кубковом матче с питерской «Звездой». Тренеры обычно говорят, что в первой официальной игре все равны. Нельзя недооценивать соперника. После небольшого отдыха с 23 февраля мы будем готовиться к матчу со «Звездой» в Нижнем Новгороде. Нам надо выбрать состав и правильный план на эту игру, а ребята должны проявить свои лучшие качества. Затем мы останемся в Санкт-Петербурге, а после игры с «Зенитом» вернёмся в Нижний и начнём подготовку к матчу с «Ростовом», — приводит слова Горлова пресс-служба «Пари НН» в своей группе «ВКонтакте».

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