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Сторона защиты Алвеса заявила, что игрок не хочет покидать Испанию и скрываться от суда

Сторона защиты Алвеса заявила, что игрок не хочет покидать Испанию и скрываться от суда
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Юридическая фирма Кристобаля Мартеля, защищающая интересы бразильского футболиста Дани Алвеса по делу о сексуальном насилии, заявила, что игрок не хочет покидать Испанию и уклоняться от судебного процесса. Футболисту было отказано в освобождении под залог.

«Даниэль Алвес да Силва продолжает оставаться таким же невиновным, каким он был до вынесения решения не освобождать игрока под залог. Его желания покинуть Испанию и уклониться от процесса не существовало и не существует», — приводит слова юридической организации Mundo Deportivo.

Напомним, бразильский защитник находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.

Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником. Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».

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Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Mundo Deportivo

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