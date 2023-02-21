Созин: те, кто хочет играть, находят соперников не в России. Остальные ноют про бан

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о проведении товарищеских матчей российских клубов с командами из других стран.

«Я поддерживаю любой международный матч наших клубов и сборных. Не в нашей ситуации выбирать соперников. Те, кто хочет играть, находят соперников не в России. Остальные только ноют про бан.

Есть огромный рынок футбола в Южной Америке, там банов нет. Ну да, без «Брюгге», но есть «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Фенербахче». У «Торпедо» за игроков просят миллионы – да лучше пусть в турне скатаются по Аргентине. Надо просто хотеть и делать, а не ныть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.