Эльнени прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

«Я так счастлив, что продлил контракт! Я люблю этот клуб и наших болельщиков и сделаю всё, чтобы помочь нам стать лучшими, какими мы можем быть, каждый день, когда я здесь. Я так горжусь тем, что представляю этот клуб с 2016 года. Дух сплочённости, царящий сейчас в нашей команде, очень позитивен», — цитирует Эльнени пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Мохамед Эльнени находится в рядах «канониров» дольше всех из действующих игроков команды. Он присоединился к «Арсеналу» в зимнее трансферное окно 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». С тех пор египтянин провёл за лондонский клуб 155 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 голевых передач. В текущем сезоне АПЛ Эльнени провёл пять игр, не отметившись результативными действиями.