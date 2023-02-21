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Нападающий «Сочи» Мартовой арендован «Родиной» на год с правом выкупа

Нападающий «Сочи» Мартовой арендован «Родиной» на год с правом выкупа
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Московская «Родина» в своём телеграм-канале объявила о переходе нападающего «Сочи» Даниила Мартового на правах годичной аренды с правом выкупа.

«Мартовой — ярко атакующий фланговый игрок, сильная сторона которого дриблинг. Выступая за «Сочи» и «Тверь», Даниил совершал 14 обводок в среднем за матч! Мартовой опасен при быстрых атаках, умеет классно работать с мячом, много бьёт по воротам и зарабатывает на себе фолы соперника. В этом сезоне 19-летний футболист дебютировал в РПЛ. Также Мартовой провёл за «Сочи» два матча в Кубке России.

Даниил уже присоединился к «Родине» на сборе в Турции и даже отметился на сегодняшней тренировке несколькими голами. Мы рады приветствовать футболиста и желаем успешной игры за нашу команду!» — сказано в заявлении «Родины».

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