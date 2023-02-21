«Айнтрахт» — «Наполи»: Кварацхелия, Осимхен, Коло Муани и Гётце в стартовых составах

Сегодня, 21 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграют местный «Айнтрахт» и «Наполи» из итальянского Неаполя. Стартовый свисток Артура Диаша прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Якич, Соу, Коло Муани, Камада, Бута, Гётце, Линдстрём, Макс, Тута.

«Наполи»: Мерет, Ким, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Оливейра, Зелиньски, Ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия, Замбо Ангисса.

Обслужит матч «Айнтрахт» — «Наполи» португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать ему будут Паулу Соареш и Педру Рибейру. Резервный судья: Фабиу Вериссиму. Арбитр VAR — Тьяго Мартинш, его помощник — Жоау Пинейру.