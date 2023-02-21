Боссы «ПСЖ» не планируют увольнять Галтье и приглашать Тухеля

Руководство «ПСЖ» не планирует увольнять главного тренера команды Кристофа Галтье. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своей социальной сети.

По информации источника, на данный момент боссы парижан не рассматривают вариант с увольнением француза. При этом руководство клуба не планирует приглашать на пост наставника Томаса Тухеля.

После ухода из «ПСЖ» 49-летний немецкий специалист возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. В начале нынешнего сезона Тухель был уволен из лондонского клуба, поэтому он до сих пор остаётся без работы.

Ранее уже сообщалось, что в руководстве парижан задумываются о повторном сотрудничестве с немецким тренером.

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