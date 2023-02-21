«Барселона» интересуется защитником «МЮ» Диогу Дало

Каталонская «Барселона» интересуется правым защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало.
Действующий контракт Дало с клубом истекает в 2024 году. «Манчестер Юнайтед» активно работает над продлением соглашения на пять лет, чтобы не допустить ухода игрока по низкой цене. «Барселона» внимательно следит за ситуацией с переговорами. Сине-гранатовые хотят купить игрока на смену ушедшему в «Спортинг» Эктору Бельерину. Мадридский «Реал» также может попытаться подписать игрока.
В нынешнем сезоне Дало принял участие в 26 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его клуб находится на втором месте в английской Премьер-лиге. В четверг, 23 февраля, команда из Манчестера проведёт ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной». Первая игра закончилась вничью (2:2).
- 21 февраля 2023
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