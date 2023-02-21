Торрес — о переходе в «Барселону»: я не виноват, что клуб заплатил за мой трансфер

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес объяснил свой переход в испанскую команду в январе 2022 года.

«Переход в «Барселону»? Я не виноват в том, что клуб заплатил за трансфер, они хотели приобрести меня. Я хотел перейти, потому что это «Барселона», которой вы не можете отказать. Хави звонил мне несколько раз. Хочу добиться успеха в «Барселоне», я вижу себя здесь на долгие годы», — приводит слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.

22-летний Ферран Торрес в 28 матчах нынешнего сезона забил пять голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.