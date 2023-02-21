«Спартак» показал видео с первой тренировки Квинси Промеса в общей группе

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вчера, 20 февраля, впервые тренировался в общей группе в рамках подготовки к весенней части Фонбет Кубка России и Российской Премьер-Лиги. До этого нидерландский футболист готовился к матчам по индивидуальной программе в Москве, пока основная команда проводила сборы за границей.

Совсем скоро возобновятся официальные матчи российских команд. Уже завтра, 22 февраля, московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала (Путь РПЛ) Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 20:00 мск. Также в этот день сыграют «Ростов» и «Урал» (начало — в 17:30 мск).

«Спартак» после 17 матчей чемпионата России набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.