«Спартак» показал видео с первой тренировки Квинси Промеса в общей группе
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес вчера, 20 февраля, впервые тренировался в общей группе в рамках подготовки к весенней части Фонбет Кубка России и Российской Премьер-Лиги. До этого нидерландский футболист готовился к матчам по индивидуальной программе в Москве, пока основная команда проводила сборы за границей.
Совсем скоро возобновятся официальные матчи российских команд. Уже завтра, 22 февраля, московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала (Путь РПЛ) Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 20:00 мск. Также в этот день сыграют «Ростов» и «Урал» (начало — в 17:30 мск).
«Спартак» после 17 матчей чемпионата России набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
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