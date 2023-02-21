Гвардиола: Де Брёйне и Лапорт не готовы к матчу с «Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объявил, что Кевин Де Брёйне и Эмерик Лапорт не смогут принять участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Де Брёйне и Лапорт выбыли из-за болезни. Они не готовы к завтрашнему дню — что есть, то есть. К сожалению, на протяжении сезона такое случается. Кевин плохо себя чувствовал сразу после игры с «Ноттингемом». Вчера плохо почувствовал себя Эмерик. Другие футболисты будут играть. Такое иногда случается», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Лейпциг» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 22 февраля. Игра начнётся в 23:00 мск. «Лейпциг» вышел из группы с «Реалом», «Шахтёром» и «Селтиком» со второго места, а «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном».