«Ливерпуль» — «Реал»: гости сравняли счёт

Продолжается матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр матча Иштван Ковач дал стартовый свисток в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 21-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля». На 25-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом из-за пределов штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь «Ливерпуля», не справившись с прессингом со стороны Винисиуса.

Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места. Английский клуб располагается на восьмой строчке в национальном первенстве. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0.