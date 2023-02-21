Винисиус побил рекорд по голам в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил пять голов в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, установив тем самым рекорд. Карим Бензема и Дидье Дрогба забивали мерсисайдцам по четыре раза каждый. Об этом сообщает Opta.

Также бразилец стал самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках начиная с 1966 года. До этого рекорд принадлежал Йохану Круиффу.

На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 21-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля». На 25-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь «Ливерпуля», не справившись с прессингом со стороны Винисиуса.