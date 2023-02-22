Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с «Реалом»

Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем 1/8 финала турнира с «Реалом». Фанаты мерсисайдского клуба скандировали: Fuck UEFA!

На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 21-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля». На 25-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь «Ливерпуля», не справившись с прессингом со стороны Винисиуса.

Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.