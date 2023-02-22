Гвардиола: предсказуемость «Сити» зависит не от Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли команда предсказуемой из-за игры на нападающего Эрлинга Холанда.

«Непредсказуемость зависит не от Холанда, а от того, как мы переходим в последнюю треть. Чтобы быть менее предсказуемыми, нам нужно больше рывков от Кевина, от Гюндогана, от вингеров, нам нужно больше рывков, когда мы попадаем в последнюю треть. Мы играем очень хорошо и в Европе, и в Англии. У нас есть такие игроки, которые делают игру непредсказуемой. Мы забиваем больше всех голов в Премьер-лиге. Мы всегда можем быть на высоте, в том числе и с Эрлингом», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Лейпцигом».