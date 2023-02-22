«Ливерпуль» — «Реал»: гости вышли вперёд

Продолжается матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр матча Иштван Ковач дал стартовый свисток в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 15-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля». На 15-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом из-за пределов штрафной.
На третьей минуте второго тайма Милитао вывел гостей вперёд после подачи штрафного.
Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места. Английский клуб располагается на восьмой строчке в национальном первенстве. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0.
- 22 февраля 2023
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:04
- 21 февраля 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:58
-
20:40
-
20:39