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«Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде, отыгравшись со счёта 0:2

«Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде, отыгравшись со счёта 0:2
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Завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал». Игра состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победу одержали гости со счётом 5:2.

На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 15-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля».

На 23-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь «Ливерпуля», не справившись с прессингом со стороны Винисиуса.

На 48-й минуте второго тайма Эдер Милитао вывел гостей вперёд после подачи штрафного. На 56-й минуте Карим Бензема забил после рикошета, а на 67-й минуте француз отправил в сетку ещё один мяч.

Ответный матч состоится 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2023, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Нуньес – 4'   2:0 Салах – 14'   2:1 Винисиус Жуниор – 21'   2:2 Винисиус Жуниор – 36'   2:3 Милитао – 47'   2:4 Бензема – 55'   2:5 Бензема – 67'
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