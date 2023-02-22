«Реал» стал первым клубом, забившим пять голов «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках

Продолжается матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал». На момент написания этой новости мадридцы ведут со счётом 5:2.

Таким образом, «сливочные» стали первой командой в истории, забившей пять голов мерсисайдцам на «Энфилде» в еврокубках. Раньше красные никогда не пропускали даже четыре мяча на домашнем стадионе в международных турнирах.

На 15-й минуте нападающий Мохамед Салах воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля».

Таким образом, египтянин забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков. 30 голов забил Самуэль Это′О, 27 раз отличился Садио Мане и 19 — Рияд Марез.