«Реал» стал первым клубом, забившим пять голов «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках
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Продолжается матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал». На момент написания этой новости мадридцы ведут со счётом 5:2.
Таким образом, «сливочные» стали первой командой в истории, забившей пять голов мерсисайдцам на «Энфилде» в еврокубках. Раньше красные никогда не пропускали даже четыре мяча на домашнем стадионе в международных турнирах.
На 15-й минуте нападающий Мохамед Салах воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля».
Таким образом, египтянин забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков. 30 голов забил Самуэль Это′О, 27 раз отличился Садио Мане и 19 — Рияд Марез.
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