Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голевой передачей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Таким образом, грузин в шестой раз подряд ушёл с поля с результативным действием.
Он забил два гола и отдал четыре ассиста в шести матчах текущего сезона в самом престижном еврокубке. Хвича стал первым игроком в истории неаполитанцев с четырьмя результативными передачами за сезон в Лиге чемпионов.
На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако «Наполи» всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.
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