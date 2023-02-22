Джеррард — о Модриче и Бензема: здесь речь об истинном величии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о победном для мадридского «Реала» первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «мерсисайдцами» (5:2).

«Мы говорим здесь об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, в сравнении с большинством игроков», — приводит слова Стивена Джеррарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, за первые 14 минут матча «Ливерпулю» удалось дважды поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Джуниора и Карима Бенземы, ещё один гол на свой счёт записал Эдер Милитао. Лука Модрич в этом матче отметился голевой передачей.

Ответный матч состоится 15 марта на стадионе «Сантьягу Бернабнеу» в Мадриде.