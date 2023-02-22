Салах побил рекорд Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в еврокубках
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах побил рекорд легенды «красных» Стивена Джеррарда по голам за клуб в еврокубках.
В матче Лиги чемпионов с «Реалом» египтянин забил 42-й гол в составе английской команды в европейских турнирах.
Салах превзошёл достижение Стивена Джеррарда, у которого 41 мяч за «Ливерпуль» в еврокубках.
Напомним, за первые 14 минут матча «Ливерпулю» удалось дважды поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Джуниора и Карима Бензема, ещё один гол на свой счёт записал Эдер Милитао. Лука Модрич в этом матче отметился голевой передачей.
Ответный матч состоится 15 марта на стадионе «Сантьягу Бернабнеу» в Мадриде.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
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