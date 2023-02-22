Винисиус признан лучшим игроком матча с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний бразилец отыграл всю встречу. В первом тайме он оформил дубль, а во втором — сделал голевую передачу и получил предупреждение.

Напомним, за первые 14 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» удалось дважды поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Джуниора и Карима Бензема, ещё один гол на свой счёт записал Эдер Милитао. Лука Модрич в этом матче отметился голевой передачей. Итоговый счёт матча — 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Ответный матч состоится 15 марта на стадионе «Сантьягу Бернабнеу» в Мадриде.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: