Анчелотти — после матча с «Ливерпулем»: при счёте 0:2 я думал о камбэке с «Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Было непросто, особенно учитывая, как началась игра. Мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, были эффективны в атаке. Винисиус провёл невероятную игру. Первый матч прошёл хорошо, во втором придётся бороться и терпеть.
При счёте 0:2 я думал о камбэке с «Манчестер Сити», надеясь, что произойдёт то же самое. Так и вышло, только лучше. Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите.
Ещё ничего не решено. «Ливерпулю» досталось во втором тайме, нам – в первом. Я доволен, игра вышла хорошей», – приводит слова Анчелотти Marca.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале (4:3), проигрывая 0:2 к 11-й минуте. Во втором полуфинале «Реал» пропустил на 73-й минуте, но забил 3 гола с 90-й минуты и вышел в финал.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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