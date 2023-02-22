Куртуа: в моменте со вторым голом «Ливерпуля» я облажался

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2).

«В моменте со вторым голом я облажался. Я контролировал мяч и хотел отдать пас, однако затем я увидел, что Салах остановился и я решил изменить мнение и переложить мяч на правую ногу, а он отскочил от моего колена.

Но гол Винисиуса окрылил нашу команду. После этого у Алиссона был такой же момент, как у меня. Все знают, что в контратаке «Реал» силен. Мы никогда не позволяем разбить себя, мы реагируем. Два быстрых гола помогли нам сделать это на этот раз. Мы были спокойны и, когда мы на подъёме, мы хорошо играем.

Я в первый раз играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при заполненных рибунах. Тот факт, что фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема, доказывает, что люди здесь умеют ценить отличных игроков", — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.